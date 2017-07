A Prefeitura de Mauá prorrogou a campanha Fique em Dia para até 25 de agosto. A decisão de estender o prazo do programa de renegociação de dívidas partiu do prefeito Atila Jacomussi, após intenso pedido da população. Nesta semana, o fluxo de munícipes que procuravam renegociar suas dívidas foi grande. Foram fechados quase 1,5 mil acordos entre segunda (17/07) e quinta-feira (20/07), num total de 6,5 mil acordos e previsão de arrecadação de R$ 55 milhões desde o início da campanha (em maio). O programa terminaria nesta sexta-feira (21/07).

De acordo com o programa, o contribuinte que parcelar a dívida em 12 meses tem desconto de 100% no valor de multas e juros. Já quem dividir as dívidas em 24 vezes, garante 70% de desconto nos juros e multas. Quem optar por pagar as pendências municipais em 36 parcelas, confirma desconto de 50% dos juros e multas.

A dívida ativa tributária de Mauá, fechada em junho deste ano, é de cerca de R$ 2 bilhões. Os atendimentos são feitos mediante senha, das 8h às 17h, na Fama (Rua Vitorino Dell’Antonia, 349 – Vila Noêmia).

No caso exclusivo de débitos referentes a contas de água, o atendimento é feito diretamente na sede da Sama (Avenida Washington Luiz, 2.923, Vila Magini) para pagamento parcelado, ou no Poupatempo (Avenida Antônia Rosa Fioravante, 1.654, Jardim Cerqueira Leite), no caso de o consumidor optar pelo pagamento à vista.