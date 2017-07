O Grand Plaza Shopping, em Santo André, vai sortear um LT Cruze Sedan 0 km e três viagens com acompanhante para Santiago do Chile, em uma campanha de Dia dos Pais. Para participar do sorteio, que ocorrerá às 12h do dia 14/08, os clientes devem se cadastrar no balcão de trocas da promoção (próximo à entrada do Boulevard Gastronômico) para apresentar as notas fiscais de compras realizadas nas lojas participantes.

Cada R$ 250 corresponde a um cupom. Caso o cliente faça compras acima deste valor, o excedente ficará como saldo e será acumulado na próxima troca. Trocas efetuadas entre segunda e quinta-feira (exceto feriados) dão direito a cupons em dobro.

Os cupons serão emitidos eletronicamente com os dados do participante, que deverá responder corretamente, de próprio punho e à caneta, à pergunta: “em qual shopping você concorre a um automóvel e a três viagens?”. A urna, localizada ao lado do balcão de trocas, funciona todos os dias, das 10 às 22 horas, durante a vigência da promoção.

De acordo com a administração do Grand Plaza Shopping, a expectativa de vendas para o Dia dos Pais é de um crescimento de 10% em comparação ao mesmo período do ano passado. “O perfil atraente da promoção, a recuperação da economia e o constante processo de modernização do nosso mix de lojas são fatores que projetam um cenário otimista”, afirma o superintendente Marcelo Krob.

O Grand Plaza Shopping está localizado na Avenida Industrial, 600. Bairro Jardim, Santo André. Mais informações pelo telefone 11-4437-5000 ou em www.grandplazashopping.com.br.