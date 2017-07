Pelo terceiro ano consecutivo São Bernardo sedia os Jogos Regionais, competição que reunirá 5 mil atletas de 27 delegações municipais da Grande São Paulo e da Baixada Santista, a partir desta quinta-feira (20) e até o dia 30. Equipamentos utilizados pelos atletas que se prepararam para os Jogos Olímpicos – Rio 2016 estão a disposição do torneio que está na 61ª edição. Gratuita, a abertura será nesta sexta-feira (21), às 19h, no ginásio do Baetão.

São 25 modalidades divididas em 66 competições masculinas, femininas, mistos, com e sem limite de idade: atletismo; basquetebol; biribol; bocha; capoeira; ciclismo; BMX; dama; futebol; futsal; ginástica artística; ginástica rítmica; handebol; judô; karatê; malha; natação; tae kwon do; tênis de mesa; vôlei, vôlei de praia; xadrez; e skate street e badminton, sendo que essas duas modalidades vão estrear nos Jogos.

As sete cidades do ABC só não terão representantes em quatro disputas: damas misto – sub 21; futsal feminino – sub 21; ginástica artística – sub 16; e tênis feminino – sub 21. Nas demais, pelo menos um dos municípios da região terá atletas. Os donos da casa participaram de 41 competições.

Sobre os equipamentos disponibilizados em São Bernardo estão o Centro de Altetismo Professor Oswaldo Terra – Arena Caixa, o estádio do Baetão, o ginásio poliesportivo Adib Moisés Dib. No total serão 20 locais que receberão os atletas.

“São Bernardo vai se consolidando como um grande polo esportivo. Este não é o primeiro grande evento da área que a cidade recebe neste ano e tenho certeza que será um grande sucesso, a exemplo de outras grandes competições realizadas no município, como o Troféu Brasil e o GP de Atletismo”, comentou o prefeito Orlando Morando.

Novidades

Neste ano, os Jogos Regionais contam com novidades, como a obrigatoriedade de vínculo entre atleta e o município. Outro destaque é o retorno das categorias sub 21 e livre nos Regionais, encerrando o modelo de classificação por primeira e segunda divisões. “São Bernardo já tem tradição nos Jogos Regionais, tanto pela estrutura esportiva que oferece quanto pelo ótimo desempenho dos atletas que sempre conquistaram bons resultados para o município. Neste ano não deverá ser diferente”, destacou o secretário de Esporte e Lazer, Alex Mognon.

Os são-bernardenses já venceram o torneio por cinco oportunidades. A primeira em 1973, e também nos últimos quatro anos, sendo que nas últimas duas edições dentro de seus domínios. Em 2016, Santos ficou com a segunda colocação e em terceiro ficou a delegação de Osasco.