O programa Okupa Cultura, iniciativa que visa promover a ocupação de espaços culturais de Santo André, abriu nesta quinta-feira (20), o processo de inscrições. A Secretaria de Cultura receberá as propostas para o período de 1º de setembro de 2017 a 30 de julho de 2018.

A convocatória promove a cessão de locais e horários em equipamentos culturais do município para a realização de atividades exclusivamente culturais: ensaios, apresentações, exposições, lançamentos de livros e DVDs, palestras, cursos, oficinas, workshops, saraus, grupos de estudos, entre outras.

Os interessados podem realizar as inscrições pessoalmente na Praça IV Centenário, nº 01 – 3º andar do prédio da Biblioteca – sala 04 – Departamento de Cultura, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Também é possível realizar o processo virtualmente, por meio da plataforma CulturAZ: http://culturaz.santoandre.sp.gov.br/projeto/225/. Para as inscrições virtuais, o interessado deverá seguir as normas estabelecidas e disponíveis no portal.

O objetivo da convocatória é valorizar a diversidade cultural, democratizar a ocupação dos equipamentos culturais do município, criar ambientes propícios à criatividade e à convivência e promover a formação de público. A participação nesta seleção é gratuita e não haverá remuneração nem auxílio de custo para nenhuma despesa. Não será permitida a cobrança de entrada, ingresso ou qualquer tipo de taxa de acesso. Não há limites para a quantidade de propostas apresentadas por cada participante e os projetos inscritos poderão ser inéditos ou já apresentados em outros locais.

O processo de seleção se dará em três etapas: triagem, avaliação e divulgação. A seleção será realizada por uma comissão formada por funcionários da Secretaria de Cultura. O edital completo está disponível no CulturAZ http://culturaz.santoandre.sp.gov.br/projeto/225/. Mais informações: 11 4433-0728.