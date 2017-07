Para cumprir uma promessa o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), convidou o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), para um jantar em sua casa, nesta quarta-feira (19). O encontro aconteceu para sacramentar a participação da capital no Conselho Consultivo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, algo que foi revelado no último sábado (15). Mas as principais perguntas do encontro foram sobre os rumos do PSDB nas eleições estadual e nacional de 2018. Doria evitou qualquer posicionamento mais claro sobre o assunto.

Tucano afirma que encontro não foi de “ordem política”

Dos seis prefeitos presentes no encontro cinco são do PSDB: Doria; Morando; Paulo Serra (Santo André); José Auricchio Júnior (São Caetano); e Gabriel Maranhão (Rio Grande da Serra) – a exceção foi Kiko Teixeira (PSB, Ribeirão Pires). Mesmo com o cenário de encontro do tucanato, o chefe do Executivo da capital rechaçou qualquer conotação política no encontro. “Há uma intenção de ordem de gestão. Nós fomos eleitos para ser administradores”, disse o prefeito.

Morando desconversa sobre apoio de Alckmin para sua sucessão

Questionado sobre a informação do colunista político Cláudio Humberto, de que teria o apoio do governador Geraldo Alckmin (PSDB) para ser seu candidato na sucessão do Palácio dos Bandeirantes, Orlando Morando desconversou. “Uma vez o governador Alckmin disse que quem lê apenas um jornal pode não estar bem informado. Eu li a notícia, mas não sei se o governador (falou). Não estou desacreditando na informação do colunista que é muito respeitado”, disse o prefeito de São Bernardo.

Prefeito de São Bernardo não quis prometer que ficará os quatro anos na Prefeitura

Na sequência, ao ser indagado se faria alguma promessa de cumprir os quatro anos de mandato ou se ficaria à disposição do partido para uma possível disputa em 2018, Morando se esquivou. “Estou comprometido a ser um bom prefeito para São Bernardo”.

Nos bastidores, a informação alegrou Orlando Morando

Apesar do discurso polido, algo esperado nessa altura do campeonato, Orlando Morando não escondeu de seus amigos sua alegria com a informação dada pelo jornalista Cláudio Humberto. O tucano fez questão de enviar uma mensagem com um print da coluna e com uma mensagem que informava sobre a alegria de ter o apoio de Alckmin para uma futura candidatura a governador.

Podemos ter uma disputa “são-bernardense” pelo Palácio dos Bandeirantes?

Caso Orlando Morando seja confirmado como o candidato do PSDB para a sucessão de Geraldo Alckmin, podemos ter uma disputa entre “são-bernardenses”, pois a maior parte da militância do PT defende abertamente o nome do ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho. Apesar de que Marinho defende os nomes de Fernando Haddad e Eduardo Suplicy.

Saulo Benevides no RDtv

O ex-prefeito de Ribeirão Pires Saulo Benevides (PMDB) será o entrevistado desta quinta-feira (20), no RDtv. O peemedebista falará sobre sua gestão, sobre as críticas que vem recebendo e também de seu futuro político. O bate-papo será transmitido ao vivo pelo facebook.com/jornalreporterdiario, a partir das 15h. Apresentação de Gustavo Baena. Você pode participar com perguntas através da caixa de comentários da live.