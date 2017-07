A Campanha do Agasalho de São Bernardo registrou novo recorde de arrecadação com a captação de 80 mil peças de vestuários masculinos, femininos e infantis. A nova marca foi alcançada com doações do Tiro de Guerra, da Associação Comercial de São Bernardo (ACISBEC) e da Secretaria de Serviços Urbanos. O encerramento oficial será no dia 02 de agosto.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS), Carla Morando, recebeu as contribuições e agradeceu o engajamento de toda a Prefeitura na ação. “O prefeito Orlando Morando já havia traçado uma meta ousada de 50 mil produtos em comparação aos anos anteriores, que era de 15 mil. Superar a meta é gratificante e nos dá mais disposição para seguir trabalhando”, reforçou a primeira-dama. A expectativa é de que a Campanha do Agasalho chegue a 100 mil doações, ainda há caixas a serem recolhidas.

Assim que as peças são contabilizadas, são separadas por categorias: masculino e feminino, infantil e adulto. “Recebemos muitas roupas novas, calçados e cobertores. O objetivo agora é fazer com que tudo isso chegue até as pessoas que mais precisam”, completou a presidente referindo-se ao volume de trabalho e da necessidade em conseguir voluntários que queiram ajudar neste processo de separação.