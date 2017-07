São Bernardo iniciou a circulação de três ônibus com a nova pintura nas linhas municipais operadas pelo Consórcio SBCTrans (São Bernardo Transportes), nesta segunda-feira (17/07). O desenho nos coletivos remete à identidade visual adotada pelo governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) em peças publicitárias e redes sociais, e é semelhante ao padrão da EMTU (Empresas Metropolitanas de Transportes Urbanos).

Segundo a SBCTrans, toda a frota de 384 coletivos – conforme dados do Paço – receberá a nova pintura até o segundo semestre deste ano. A coloração é predominantemente azul escuro, com espaços na cor cinza claro. Os veículos têm o logotipo da gestão Morando, com detalhes laterais em cinza, azul celeste, verde e laranja. O Paço também substitui os 1.164 pontos de ônibus, com o mesmo padrão visual.

Com o design visual, São Bernardo terá cinco padrões diferentes nas 65 linhas municipais da SBCTrans nas ruas, pelo menos nas próximas semanas. As pinturas mais recentes são dos 25 modelos articulados adquiridos em 2014 – coloração prata, rosa e laranja – e de coletivos convencionais e micro-ônibus a partir de 2010 – branca, azul e laranja. Ambas as combinações foram instituídas pelo ex-prefeito Luiz Marinho (PT).

O município ainda conta com dois tipos de pinturas de coletivos que vêm desde o governo do ex-prefeito e atual secretário municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Maurício Soares (PHS), entre 1997 e 2001: os convencionais e articulados mais antigos são de coloração branca, amarela e azul; enquanto os micro-ônibus são de cores branca, amarela e vermelha.

Em junho, o RD procurou a opinião de usuários da SBCTrans após terem acesso ao novo layout. Uma das principais reclamações é o risco do padrão fazer com que passageiros se confundam com os coletivos da EMTU. “Há gente de idade que pode levar muito tempo para reconhecer”, disse a aprendiz de auxiliar administrativa e moradora do Jardim Thelma, Denise Castro Primavera, 19 anos.

Na mesma reportagem, a moradora do bairro Assunção e representante comercial, Solange Antequera, 48 anos, também reclamou da falta de padronização da SBCTrans. “Atrapalha mesmo. Quando estou no ponto, esperando um intermunicipal, eu procuro o ônibus azul. Se vier outro azul, eu vou confundir. E acho que deveriam ser todos iguais, pelo menos os municipais. Porque muitas pessoas vão pela cor”, reforçou.

Entra e sai cores

Não é raro quando uma prefeitura adota, entre suas primeiras ações de um governo recém-empossado, um novo padrão visual nos ônibus. No ABC, os casos mais recentes são de Santo André, Diadema e Mauá. Geralmente, as mudanças de layouts dos veículos são inspiradas na identidade visual de uma gestão específica.

Em junho de 2009, o então prefeito de Santo André, Aidan Ravin (à época no PTB), deu fim ao padrão, implantado pelo antecessor João Avamileno (PT) em agosto de 2008, com fundo branco, uma faixa vermelha que se estendia por todo o veículo e com traço em azul. O design permaneceu com o branco predominante, mas a faixa ficou azul e com a linha amarela, remetendo à bandeira da cidade e até hoje se mantém.

Durante 2015, o prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), foi na mesma linha: substituiu o roxo pelo azul, mantendo a coloração cinza prateado de fundo. O verde justificou que a alusão era a bandeira da cidade, também usada pela logomarca de sua gestão.

Em Mauá, a Suzantur implantou ônibus com fundo branco e cores complementares em vermelho com linhas em azul, ainda na gestão do ex-prefeito Donisete Braga (PT) em 2014. Neste ano, o prefeito Atila Jacomussi (PSB) inaugurou as linhas denominadas “Expresso Mauá”, com a parte frontal do veículo em amarelo, cor predominante na identidade visual de sua gestão, no lugar do vermelho.