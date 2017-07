Brasil dá o troco na Sérvia e conquista terceira vitória no Grand Prix

A seleção brasileira feminina de vôlei abriu a sua participação na segunda semana da fase de classificação do Grand Prix com vitória. Nesta sexta-feira, em Sendai, no Japão, a equipe dirigida por José Roberto Guimarães superou a Sérvia por 3 sets a 0, com parciais de 26/24, 25/17 e 25/22, em partida válida pelo Grupo D.

A derrota foi a primeira da Sérvia nesta edição do Grand Prix e acabou sendo uma vingança para a seleção brasileira, afinal, a equipe havia sofrido o seu único revés na competição, exatamente para as atuais vice-campeões olímpicas. Agora, portanto, o Brasil soma três triunfos – os outros foram diante da Bélgica e da Turquia – e uma derrota na competição.

Nesta sexta-feira, Natália foi o principal destaque do Brasil ao marcar 16 pontos, enquanto Tandara fez dez e Adenízia conseguiu nove. Já na seleção da Sérvia, Ana Bjelica marcou 15 pontos e Brankica Mihajlovic registrou 11.

Zé Roberto escalou o Brasil com Roberta, Natália, Bia, Adenizia, Drussyla e Tandara, além de Gabi na função de líbero. Além disso, Naiane, Monique Pavão e Amanda entraram durante o confronto.

No primeiro set do duelo, após um começo equilibrado, a Sérvia ficou muito próxima de assegurar a vitória ao abrir 23 a 19. Mas aí a seleção reagiu. A equipe contou com uma ótima passagem de Amanda pelo saque e dois pontos de bloqueio de Adenízia para virar o placar e fechar a parcial em 26 a 24 com um ataque de Natália.

Esse equilíbrio não se repetiu no segundo set. Com bom desempenho em todos os fundamentos e se aproveitando dos erros da Sérvia, o Brasil abriu boa vantagem já no começo da parcial e contou com a inspirada atuação de Natália para vencê-la com facilidade por 25 a 17.

O terceiro set do duelo repetiu o equilíbrio do primeiro. E com uma boa atuação do seu bloqueio, a Sérvia chegou a abrir 17/13. Novamente, porém, o Brasil reagiu no duelo e igualou o placar com quatro pontos seguidos. E em um ataque de Tandara fechou a parcial em 25/22 e o jogo em 3 a 0.

A seleção volta a jogar neste sábado, quando vai encarar a Tailândia a partir das 5h10 (horário de Brasília), encerrando a sua participação nesta semana no domingo, quando enfrentará o anfitrião Japão à 1h15. Depois, na semana seguinte, jogará em Cuiabá contra Bélgica, Holanda e Estados Unidos.

As 12 seleções participantes do Grand Prix são dividas em cada uma das três semanas da primeira fase em três grupos de quatro equipes cada. Os cinco primeiros colocados na classificação geral e a China se classificam à fase final, que vai ser disputada em Nanjing, no início de agosto.