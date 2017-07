Começa nesta sexta-feira, 14, a partir das 10h, a venda do segundo lote de ingressos para a Flip. Até 25/7, estarão disponíveis pelo Tickets for Fun (premier.ticketsforfun.com.br/) e pontos de venda autorizados (premier. ticketsforfun. com. br/shows/show.aspx?sh=pdv).