Morando se irrita com jornal do PT e rasga publicação

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PT), não escondeu sua irritação com um jornal do PT que foi distribuído pela cidade, nesta quinta-feira (13), e rasgou a publicação durante uma live (foto) que realizou em sua página no Facebook. “Não acreditem nesse jornalzinho do PT, que se sabe lá foi feito ou não com dinheiro desviado. Deveriam perder tempo em ter cuidado da cidade ao invés de fazer essa pouca vergonha”, disse o tucano.

Esquece

O jornal petista foi alvo de uma série de intervenções de Orlando Morando durante sua conversa com os munícipes. Em determinado momento, um dos internautas pediu para que o prefeito esquece-se da publicação. “Eu já esqueci, mas é o PT que não me esquece com esse jornalzinho”, respondeu o chefe do Executivo são-bernardense que chegou a falar por duas vezes sobre o assunto antes de se concentrar em outros assuntos.

Crítica

Morando também fez críticas ao ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, que foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) por peculato, devido à obra do Museu do Trabalho e do Trabalhador. Em vários momentos, o tucano lembrava os internautas desta denúncia. “Vocês têm de reclamar com o Marinho eu não comigo sobre esse assunto”, falou.

Ainda não

Oficialmente não foi feita a escolha do novo secretário de Esportes e Lazer de Diadema, apesar das informações dos bastidores cravarem o nome do ex-técnico do Água Santa, Márcio Ribeiro, indicado do DEM. A situação ainda não foi definida, pois ainda é aguardado o destino do ex-secretário de Cultura, Paulinho Correria (PEN), que a princípio seria o escolhido, mas que acabou perdendo a vaga.

Parabéns?!

O líder de governo na Câmara de Diadema, Célio Lucas de Almeida, o Célio Boi (PSB), interrompeu a sessão desta quinta-feira (13) para parabenizar o prefeito Lauro Michels (PV), pelo seu aniversário de 35 anos. Ao ironizar a situação, outros vereadores comentavam que o fato fez com que o socialista garantisse sua liderança na Casa até o final do mandato, ou seja, 2020.

Sindicato I

Em entrevista ao canal RDtv, nesta quinta-feira (13), o novo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana, o Wagnão, comentou sobre a reforma trabalhista aprovada no Senado e que acabou com a obrigação da contribuição sindical. “Sou contra a obrigatoriedade, mas defendo a liberdade e autonomia do sindicato. Acredito na contribuição voluntária”, afirmou.

Sindicato II

Entretanto, Wagnão ratificou que o ideal seria que os não associados não fossem contemplados com os benefícios que o sindicato conquista. “Se eu faço uma negociação coletiva e conquisto um aumento de salário, deveria valer só para os sindicalizados”, disse ao acrescentar que a questão poderia ser discutida em uma reforma sindical.

Sindicato III

“Muitos sindicatos que dependem da cobrança obrigatória deixarão de existir agora. É o que a gente chama de sindicato de gaveta, que é só para arrecadar dinheiro. E esses devem ser extintos mesmo, prejudica a imagem do nosso sindicato, por exemplo”, concluiu o sindicalista. A entrevista está disponível no Facebook.com/jornalreporterdiario.

Protesto

Única Câmara que ainda realizava sessões no mês de julho, ficou para os vereadores petistas em Diadema a incumbência de protestar contra a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os legisladores fizeram duras críticas ao juiz federal Sérgio Moro, e afirmaram que o petista será candidato à presidência da República no próximo ano. Os demais vereadores não trataram do assunto para evitar longas discussões, algo comum no Legislativo diademense.