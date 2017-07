Pelo menos oito pessoas ficaram feridas na colisão de um ônibus com um poste em Santo André, na manhã desta quinta-feira, (13/7). O coletivo derrubou o poste e subiu sobre a calçada, por volta das 7h, na esquina entre a av. Martim Francisco e a Rua Columbia, no Parque das Nações.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, todas as vítimas estavam conscientes quando foram atendidas. O ônibus ficou atravessado no local do acidente, bloqueando a calçada e parte da pista. Equipes devem seguir no local durante a manhã para fazer os reparos do poste e fiação e realizar perícia do veículo acidentado.