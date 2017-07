‘Refluxo’ tem três indicações ao Prêmio Shell

A lista com os indicados à 30ª edição do Prêmio Shell divulgada terça-feira, 11, nomeou os favoritos na cena teatral paulistana do primeiro semestre. O espetáculo com mais indicações foi Refluxo, concorrendo nas categorias Autor, para Angela Ribeiro, Direção e Cenário para Eric Lenate. A montagem retrata situações de violência moral centrada na rotina do ascensorista Dário, que trabalha em um edifício residencial.

O espetáculo Constelações traz duas indicações (Cenário e Iluminação), e Ary Fontoura, da peça Num Lago Dourado compete com Sérgio Guizé, de Oeste Verdadeiro na categoria Ator.

Em dezembro, os indicados do segundo semestre serão anunciados, completando a lista de indicações do ano.

Confira a lista completa:

Atriz:

Amanda Lyra por Quarto 19

Ilana Kaplan por Baixa terapia, uma comédia no divã

Cenário:

Eric Lenate por Refluxo

Veronica Valle e Mateus Viana por Constelações

Figurino:

Bia Pieratti, Carol Reissman e Lenin Cattai por Pessoas brutas

Telumi Hellen por Esperando Godot

Iluminação:

Adriana Ortiz por Monólogo público

Domingos Quintiliano por Constelações

Música:

Marcelo Pellegrini por Pagliacci

Wagner Passos por Fuente Ovejuna

Inovação:

Mundana Companhia pela ocupação de espaços urbanos não convencionais com a adaptação do espetáculo Na selva das cidades de Bertold Brecht.

Teatro de Contêiner Mungunzá pelo uso arquitetônico inédito voltado para o teatro, inserido em região degradada do Centro de São Pau