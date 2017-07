Três ônibus são atacados por criminosos em São Paulo

A Polícia Militar registrou ataques a três ônibus entre a noite de terça-feira, 11, e a madrugada desta quarta-feira, 12, nas zonas leste e sul de São Paulo.

Na Avenida Celso Garcia, no Belém na zona leste, dois coletivos foram atacados por criminosos armados que ordenaram a saída dos passageiros, motoristas e cobradores por volta das 20h30. Depois, lançaram pedras para quebrar vidros e danificar a lataria dos veículos. Eles conseguiram fugir do local antes da chegada da polícia, e ninguém ficou ferido.

Já no Jardim Ângela, no extremo sul da capital, um ônibus foi incendiado por volta da 1 hora desta quarta. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o fogo na Avenida Taquandava, próximo à Rua Vagalume, e encontrou o veículo abandonado. A carcaça do veículo permanece no local, que tem o trânsito interditado.

A PM não registrou relatos sobre feridos ou sobre como as chamas foram provocadas. Também não houve prisões relacionadas ao caso até o momento.