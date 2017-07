Palmeiras anuncia contratação do atacante Deyverson, ex-Alavés

O Palmeiras anunciou na noite desta terça-feira a contratação do atacante Deyverson, de 26 anos, que disputou a última edição do Campeonato Espanhol pelo Alavés. Segundo o clube paulista, o jogador se apresenta nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato de cinco anos. Possivelmente o reforço será inscrito nas duas vagas restantes para a disputa da Copa Libertadores.

Deyverson se destacou na última temporada do futebol espanhol ao marcar gols contra Real Madrid e Barcelona. O Alavés foi uma das surpresas da temporada espanhola, ao ter chegado à final da Copa do Rei e perder para o time catalão na decisão. O atacante estava desde 2015 na Espanha, onde atuou no Levante e, depois, passou um ano emprestado ao Alavés.

O jogador é carioca e jogou no Brasil apenas no Mangaratibense. Com apenas 21 anos, já se transferiu ao futebol português para defender o time B do Benfica e o Belenenses, de Lisboa, onde ficou por duas temporadas. O próximo passo dele na Europa foi o Colônia, da Alemanha. A passagem, porém, foi rápida e depois de poucos meses ele se transferiu para a Espanha.

Ele vem para reforçar um setor pedido pelo técnico Cuca há algumas semanas. Após as saídas de Rafael Marques e Alecsandro, a diretoria palmeirense tentou contratar Richarlison, do Fluminense, e Diego Souza, do Sport. As duas investidas não tiveram sucesso.