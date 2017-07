O artista circense Guilherme Awazu apresenta seu novo projeto, “B – STilt”, em Santo André e Diadema. O espetáculo surpreende o público com um número de circo, em formato intervenção, que utiliza a perna de pau e danças urbanas como o Hip Hop e Breakdance. Haverá também oficinas e bate papo nas duas cidades (confira datas e horários abaixo).

Com o projeto, o artista apresenta um número em formato de intervenção, utilizando a perna de pau para apresentar movimentos de danças urbanas como o Hip-Hop e Breakdance. Desta forma, pretende ampliar o repertório de possibilidades com a perna de pau em saltos, movimentos em pé, abaixado e com o pernalta no chão. O público poderá conferir uma apresentação com elementos de vigor físico, virtuosismo, a sincronia de movimentos e o equilíbrio em acrobacias arriscadas e precisas.

O projeto tem como diretor o artista Rodrigo Matheus (fundador do Circo Mínimo) nome de referência na cena circense e teatral, formado em artes circenses pelo Circo Escola Picadeiro e pelo Fool Time Circus Arts (Inglaterra). A participação do referido diretor foi fundamental para que o artista Guilherme Awazu fortalecesse o caráter de pesquisa do número. Outro nome de referência é do mestre em danças urbanas Henrique Bianchini que apoiou Guilherme, direcionando o entendimento físico e teórico referente a passos/movimentos do BreakDance.

Mais informações acesse o blog do projeto:

https://bstiltproject.wordpress.com/2017/06/26/pesquisa-em-dancas-urbanas/

PRÓXIMAS APRESENTAÇOES B-STILT (Gratuitas)

16/07 – 15h30 – Paço Municipal – Praça IV Centenário, s/nº, Centro, Santo André

19/07 – 20h – Espaço Cultural Circo do Asfalto Rua Sebastião Pedroso, 30, Santo André

29/07 – 10h e às 14h Casa do Hip Hop – Centro Cultural Canhema R. Vinte e Quatro de Maio, 38 – Canhema, Diadema

Oficinas e bate-papo: Iniciação e variações da Perna de Pau

A oficina pretende oferecer iniciação nas pernas de pau para quem nunca praticou esta técnica e aperfeiçoamento a quem já pratica, ensinando subida e descida de degraus, meios giros, giros inteiros, passos de danças.

Carga Horária: 4horas

Vagas: 15

Forma de seleção: Primeiros inscritos

Público Alvo: Artistas e interessados

Coordenação: Guilherme Awazu

QUANDO E ONDE: 16/07 – 10h30 – Paço Municipal`- Santo André

20/07 – 19h – Espaço Cultural Circo do Asfalto – Santo André – SP

28/07 – 14h – Casa do Hip Hop – Centro Cultural Canhema – Diadema-SP

Todas as atividades são gratuitas