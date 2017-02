A folia de Carnaval está garantida em várias partes no Brasil. Diamantina, Ouro Preto e Recife são algumas das opções para quem quer pular ao som de marchinhas . Além dos tradicionais blocos, terão cantores e bandas para agitar os foliões. Uma das dicas é Recife. Numa mistura de ritmos e com festa para todos os gostos, a capital pernambucana oferece um Carnaval multicultural.

Em Recife tem maracatu, frevo, coco, samba, ritmos africanos e até música popular brasileira. A programação no Marco Zero, principal polo carnavalesco, terá Elba Ramalho, Alceu Valença, Jota Quest, Jorge Aragão, Vanessa da Mata, Fafá de Belém, Lenine e Gaby Amarantos. No Recife Antigo, apresentações de orquestra, corais e companhias de forró marcam a pluralidade do Nordeste.

Os proprietários do site Os Donos da Festa montaram um pacote especial de Carnaval, com hospedagem de 4 dias, transporte, café da manhã, traslados e passeios a partir de R$ 999. A CVC também oferece pacotes completos para 4 dias a partir de R$ 3.800.

Em Ouro Preto, MG, é animação na certa. A cidade, que espera atrair cerca de 40 mil pessoas, conta com blocos e shows que não deixam ninguém parado. A festa será na Praça Tiradentes e no Largo do Cinema, com animação de Marcello D2 e MonoBloco no sábado (25) no Bloco do Caixão, Nego do Borel e Molejo no domingo (26) no Bloco Cabrobró, Thiaginho, Valesca Popozuda e DJ Célio Negrão na segunda (27) no Bloco da Praia. Para fechar a festa, a cidade recebe Dennis DJ na terça-feira (28).

Os blocos carnavalescos das repúblicas estudantis de Ouro Preto estarão no Centro de Artes e Convenções da Universidade Federal durante todos os dias de folia. O bloco Zé Pereira do Clube dos Lacaios, que completa 150 anos nas ruas, desfila com a tradicional batucada e bonecos caricatos no Centro Histórico.

A mineira Diamantina é outro endereço da folia de rua. Entre os grupos tradicionais estarão a Bartucada, uma tradição desde 1972, os Becudus do Motta, Bat Caverna, Chega Chegano e muitos outros. A festa garante diversão 24 horas por dia na Praça do Mercado Velho.

Para os foliões que pretendem curtir a cidade mineira, a turma Escravos da Folia oferece pacotes de hospedagem, alimentação, transporte, kit folia e baladas inclusas. A Pousada do Garimpo também possui quartos a partir de R$ 290. (Colaborou Raíssa Ribeiro)