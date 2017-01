Cyndi Lauper afirma que não gostou do discurso de Madonna na Women’s March

Apontadas como rivais nos anos 80, Cyndi Lauper criticou o discurso de Madonna na Women’s March (Marcha das Mulheres), no último sábado (21).

“Eu não acho que [o discurso] serviu ao nosso propósito, porque a raiva não é melhor do que a clareza e a humanidade. É isso que abre a mente das pessoas. Quando você quer fazer isso, precisa compartilhar sua própria história”, explicou Cyndi durante sua participação no programa “Watch What Happens Live”. No protesto, Madonna disse em referência ao Presidente Donald Trump: “Já pensei muito sobre explodir a Casa Branca, mas eu sei que não mudar nada”.

Na visão de Cyndi o discurso de Scarlett Johansson, que falou sobre a “Planned Parenthood”- instituição voltada a serviços de saúde sexual e reprodutiva foi muito bom. “Ela contou sua história. Foi clara e eloquente. Gritar não é isso. Só atrapalha as pessoas, mas não comunica qualquer tipo de humanidade ou qualquer tipo de história que possa abrir a mente de outra pessoa”, finalizou a cantora comparando-o ao da Rainha do Pop.