Escolhido como líder do governo Paulo Serra (PSDB) na Câmara de Santo André, o vereador Pedrinho Botaro (PSDB) começa a traçar como serão os primeiros dias de trabalho no plenário da Casa a partir de fevereiro, quando o Legislativo volta do recesso.

A primeira sessão ocorrerá no dia 2, quinta-feira. Algumas propostas do Executivo são consideradas prioridade pelo governo tucano e devem ser encaminhadas ao Legislativo logo nos primeiros dias do mês que vem.

“Tem duas discussões que eu sei que estão em pauta. Primeira coisa é a regularização fundiária do Centreville. O prefeito já conversou na Secretaria de Estado da Habitação, junto com o secretário municipal e já está tramitando isso, mas precisa fazer um grande desmembramento via lei na Câmara Municipal”, afirma o vereador.

A outra proposta que entrará em pauta em breve diz respeito às mudanças na estrutura do secretariado andreense. “Outro ponto vai ser a reforma administrativa. Tínhamos 19 secretarias e para economizar ele reduziu para 14 na cidade. Com isso vai reduzir o número de comissionados, tínhamos 500 e vai reduzir também”, relata Botaro.

No final do ano passado, Paulinho anunciou diversas mudanças estruturais no primeiro escalão, que incluem eliminação e criação de secretarias. A pasta do Meio Ambiente, por exemplo, será comandada por Donizeti Pereira (PV), mas a secretaria só passará a existir oficialmente depois que houver a aprovação da reforma administrativa na Câmara. O prefeito chegou a cogitar a possibilidade de levantar o recesso para que a matéria fosse discutida, mas depois mudou de ideia.

A tramitação destes e de outros projetos, na visão de Pedrinho Botaro, sofrerá poucas resistências. “Eu tenho dialogo frequente com todos os vereadores, incluindo do Partido dos Trabalhadores. Eles não são inimigos, muito pelo contrário, foram também eleitos com o objetivo de lutar pela população. Eles vão ter que trabalhar junto com a gente no sentido do que é o melhor para a cidade. O bom diálogo vai permear esta gestão”, afirma Botaro.

Trajetória

Pedrinho Botaro foi o terceiro vereador mais votado em Santo André e o que teve o melhor desempenho entre os candidatos tucanos. Foram 5.163 votos no total. O tucano tenta se eleger vereador desde 2004, mas somente em 2016 alcançou o objetivo.

Botaro foi secretário de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo de Santo André e também foi gestor do Parque Chácara Baronesa, administrado pelo governo do Estado.