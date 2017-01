Tímida, costureira cria casaco que permite fugir de qualquer interação com outra pessoa

Introvertida, a costureira Ruth Grace desenvolveu um suéter para as pessoas que, como ela, preferem não interagir com os outros.

Chamado de “Suéter Me Deixe em Paz”, o modelo é de lã e possui uma gola ajustável com zíper, que consegue cobrir a cabeça de quem a usa. “Você consegue usá-lo de três maneiras diferentes: cobrindo o pescoço, nos ombros e no modo ‘me deixe em paz'”, escreveu a criadora no site “Instructables”, onde ensinou os demais a criá-la.

“Esse modo é mais como uma afirmação do que uma peça funcional, uma vez que você não consegue ver nada. Se você quiser usar o modo ‘deixe-me em paz’, você pode adicionar orifícios para os outros”, finalizou.