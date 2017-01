Monica Iozzi estaria namorando ex de atriz

Ao que tudo indica, Monica Iozzi saiu do time das solteiras. A atriz teria se aproximado do diretor Felipe Flores durante a viagem com amigas à Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

Em seu Instagram, a ex-CQC publicou uma foto ao lado dos casais Caroline Abras e Alejandro Claveaux, e Carla Salle e Gabriel Leone. “Quando a gente começa o ano cercados de amor…”, disse na legenda.

Para quem não se lembra, Felipe namorou Emanuelle Araújo em 2016 e terminaram pouco antes do fim do ano.