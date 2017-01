Na segunda reunião entre representantes do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), realizada nesta quinta-feira (12) na sede da autarquia, os técnicos das duas instituições trocaram informações sobre abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto em Santo André, além de questões comerciais.

O objetivo é encontrar soluções integradas para o saneamento de Santo André e, principalmente, acabar com a falta de água no município. A partir da próxima semana, a Sabesp realizará visitas técnicas nas diversas áreas do Semasa e a empresa estadual deve fazer um diagnóstico dos principais problemas que Santo André precisa enfrentar para acabar com os problemas de abastecimento na cidade.

“A reunião foi muito produtiva, objetiva e transparente. É esse tipo de diálogo que resolve o problema”, afirmou o superintendente do Semasa, Ajan Marques. “Esta abertura de diálogo passa por soluções para o abastecimento de água, para o equacionamento da dívida – que foi deixada pelos governos anteriores – e para a melhoria do tratamento de esgoto. Estes três pontos estamos discutindo na reunião”, afirmou o superintendente da Área Sul da Sabesp, Roberval Tavares.

A Prefeitura de Guarulhos firmou nesta semana acordo com a Sabesp, para que a cidade receba uma vazão maior de água por parte da companhia estadual. A tendência é que acordo semelhante seja firmado com Santo André nos próximos dias. O Semasa reconhece que, sem o envio de mais água, não será possível acabar com o problema de desabastecimento em 30 dias, como quer o prefeito Paulo Serra.