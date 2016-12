No verão, que começou nesta quarta-feira (21), o organismo precisa receber alimentação leve e saudável, e muito líquido. Para fazer jus à recomendação médica, a estação de frutas deliciosas, como melancia, abacaxi, laranja, maracujá e coco promete sucos saborosos e refrescantes nos estabelecimentos do ABC.

A casa de sucos DNA Natural, em São Bernardo, é uma das que oferece cardápio com diversas opções. A partir do dia 1º de janeiro, o cliente poderá pedir também suco de uva. De acordo com Alex da Silva, responsável pela casa, os sucos combinados mais pedidos são o de laranja com abacaxi, laranja com banana e açaí com morango. Os copos de suco têm tamanho único (400ml) e custam entre de R$ 5,90 e R$ 12.

Em São Caetano, o Frutaska também faz sucesso no verão. Entre as opções, está o suco especial, feito com uva verde e água de coco. Servida em um copo de 300ml, a bebida sai por R$ 10,90. Cícero Salles, proprietário da casa, diz que o coquetel de frutas é a bebida mais completa da casa, reinaugurada este ano. A receita mistura abacaxi, caju, maracujá, goiaba, manga, leite condensado e groselha, tudo bem gelado. O copo de 500ml do suco sai por R$ 16,90.

Como opção para escapar do calor, a casa, que comporta até 50 pessoas, também serve pratos para substituir o almoço, como panquecas, tapioca e crepes, além de cremes de frutas e sorvetes na taça.

O Vitamina ABC, em Santo André, trabalha com 70 opções de sucos e permite que o cliente crie sua própria receita. Os famosos sucos detox estão entre os mais pedidos. Variam apenas nos ingredientes, como couve, gengibre e limão. São quatro sabores por R$ 7. Ricardo Jaha, proprietário da casa, diz que os sucos com açaí são o carro-chefe entre os clientes, que podem optar, também, por sucos de jabuticaba, mangaba, uvaia e cajá. (Colaborou Raíssa Ribeiro)

Serviço

DNA Natural – Shopping Golden Square – avenida Kennedy, 700, São Bernardo. Telefone: 3135-4198.

Disk Frutaska – rua Goitacazes, 183, São Caetano. Telefones: 4226-2380 e 2376-4344.

Vitamina ABC – Rua Antônio Bastos, 11, Santo André. Telefones: 4992-6200 e 4427-8087.