Com nariz fraturado, Sérgio Ramos desfalca Real Madrid na Liga dos Campeões

O zagueiro e capitão Sérgio Ramos vai mesmo desfalcar o Real Madrid no jogo contra o APOEL, nesta terça-feira, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Com uma fratura no nariz, o defensor nem viajou com a delegação para o Chipre, onde será disputada a partida válida pelo Grupo H.

Sérgio Ramos sofreu uma pancada de Lucas Hernández no nariz durante o clássico com o Atlético de Madrid, no sábado – a partida terminou em 0 a 0. O zagueiro precisou deixar o jogo antes mesmo do intervalo. No domingo, ele ficou de fora das atividades e, nesta segunda, após ser reavaliado, foi cortado da equipe.

Outra baixa para esta partida é o meia croata Mateo Kovacic. Ele se machucou justamente no primeiro jogo contra o APOEL, na estreia do Real na competição, na rodada de abertura da fase de grupos. O meio-campista está recuperado de lesão muscular, mas ainda será poupado nesta terça.

A lista de relacionados inclui Achraf Hakimi e Marcos Llorente como novidades. O lateral Marcelo e o volante Casemiro integram a equipe, que tem Cristiano Ronaldo como principal referência.

O Real Madrid é o segundo colocado do Grupo H, com sete pontos, atrás do líder Tottenham, que tem dez. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam às oitavas de final da Liga dos Campeões.