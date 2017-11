Motoristas de ônibus farão paralisação terça no Rio

Em meio aos escândalos de corrupção envolvendo políticos e empresas de transporte público no Estado do Rio de Janeiro, motoristas e cobradores de ônibus da capital farão uma paralisação de advertência nas primeiras horas desta terça-feira, 21.

A orientação é manter apenas 30% da frota funcionando, no período das 4h às 9h, como determina a lei, segundo o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro (Sintraturb-Rio).

A categoria exige um reajuste de 10% do salário, pagamento de vencimentos atrasados, garantia de recebimento do 13°salário, férias, INSS, auxílio alimentação e cesta básica. Em comunicado, o sindicato afirma ter informações de que 11 empresas do município estejam atualmente com a folha de pagamento de funcionários atrasada. A nota também menciona que aproximadamente 600 ônibus devem sair de circulação em breve por estarem ultrapassados e que 1.200 trabalhadores poderiam ser dispensados.

De acordo com o sindicato, está prevista uma paralisação geral por tempo indeterminado a partir de 30 de novembro, caso as reivindicações não sejam aceitas pelos empresários do setor.