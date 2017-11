Barnier diz que Londres precisa oferecer solução para Irlanda antes de Brexit

Michel Barnier, principal negociador da União Europeia (UE) para o Brexit – processo de retirada do Reino Unido do bloco -, disse hoje que o governo britânico precisa apresentar soluções de como resolver a questão da fronteira com a Irlanda.

Barnier, que falou durante conferência em Londres, reiterou que Londres precisa apresentar propostas claras em breve para que as partes cheguem a um acordo sobre o Brexit, mas de forma que seja mantida uma fronteira transparente e aberta com a Irlanda.

Segundo Barnier, “os que querem o Brexit precisam oferecer a solução”.

A UE vem insistindo que haja “progresso suficiente” em conversas sobre a Irlanda, os direitos de cidadãos da UE que permanecerem no Reino Unido e a conta que Londres terá de pagar pelo Brexit antes que o diálogo prossiga para futuras relações e comércio, no próximo mês. Fonte: Associated Press.