Warriors sofre, mas segura Nets no fim e vence mais uma na NBA

Foi a melhor atuação de Stephen Curry na temporada regular da NBA até agora. Mas mesmo assim o Golden State Warriors sofreu para vencer o Brooklyn Nets por 118 a 111, na noite deste domingo, fora de casa. Isso porque Curry foi eliminado por faltas no fim e os visitantes tiveram o desfalque de Kevin Durant.

Curry obteve um “double-double” de 39 pontos e 11 rebotes. E, sob a liderança do cestinha do jogo, o Warriors abriu até 28 pontos de vantagem no placar. Mas a eliminação do astro por faltas, a três minutos do fim, desequilibrou a partida e permitiu a reação dos anfitriões.

O Warriors, contudo, se segurou como pôde nos instantes finais e garantiu a vitória graças também às atuações de Klay Thompson, que anotou sete dos seus 23 pontos nos últimos dois minutos de partida. Durant ficou de fora porque se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo. Seu substituto, Omri Casspi, registrou 12 pontos e oito rebotes.

A reação frustrada do Nets teve o comando de Allen Crabbe, responsável por 25 pontos. E Spencer Dinwiddie contribuiu com 21 pontos e oito assistências. Foi a 10ª derrota do Nets na temporada. Com seis vitórias, a equipe ocupa o 13º lugar da Conferência Leste.

O Warriors, por sua vez, chegou ao 13º posto, com quatro derrotas. Assim, alcançou o Houston Rockets, que lidera a Conferência Oeste. As duas equipes dividem a segunda melhor campanha da temporada até agora, atrás apenas do Boston Celtics, que não entrou em quadra neste domingo.

Em outro grande jogo da rodada, o Los Angeles Lakers derrotou o Denver Nuggets por 127 a 109, diante de sua torcida. E o maior destaque da partida foi Lonzo Ball, com seu segundo “triple-double” da carreira, com 11 pontos, 11 assistências e 16 rebotes, sua melhor marca da carreira neste fundamento.

Julius Randle foi o cestinha da partida disputada no Staples Center, com 24 pontos. Brook Lopez anotou 21 pontos e Jordan Clarkson contribuiu com 18 para o Lakers. Com o resultado, o Lakers chegou ao 7º triunfo, com dez derrotas, ocupando o 11º posto da Conferência Oeste. Já o Denver Nuggets, com nove triunfos e sete derrotas, é o 6º.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Toronto Raptors 100 x 91 Washington Wizards

Miami Heat 95 x 120 Indiana Pacers

Brooklyn Nets 111 x 118 Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves 97 x 100 Detroit Pistons

Phoenix Suns 113 x 105 Chicago Bulls

Los Angeles Lakers 127 x 109 Denver Nuggets

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Charlotte Hornets x Minnesota Timberwolves

Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers

Orlando Magic x Indiana Pacers

Philadelphia 76ers x Utah Jazz

New York Knicks x Los Angeles Clippers

Memphis Grizzlies x Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks x Washington Wizards

New Orleans Pelicans x Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks x Boston Celtics

San Antonio Spurs x Atlanta Hawks

Sacramento Kings x Denver Nuggets