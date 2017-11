O município interiorano de Andradina, localizado a 642 km de distância de São Bernardo, foi o grande destaque do quarto dia da 81ª edição dos Jogos Abertos do Interior, que está sendo sediada por cinco cidades do Grande ABC, na estreia do futsal masculino, categoria sub-21. Com duas vitórias, por 3 a 0 e 3 a 1, diante de Salto Grande e Alumínio, respectivamente, a equipe encaminhou sua vaga a próxima fase no torneio, que está sendo disputado no Clube do Mesc, localizado na Avenida Robert Kennedy, no Jardim Beatriz, em São Bernardo.

A estrela do time foi o garoto Gustavo Gomes, 18 anos, um dos artilheiros desta primeira etapa, ao marcar quatro gols. Contra Salto Grande foi o detentor dos três gols e, na dura partida contra Alumínio, foi o responsável por abrir o placar. Capitão da equipe, Gustavo joga com a camisa 8 e sonha em se profissionalizar.

“Nossa equipe veio forte e está conseguindo ser objetiva. Todo mundo está muito empolgado em conseguir uma medalha. Vou me dedicar para ter uma carreira de jogador”, destacou o jovem goleador. A partida contra Alumínio foi uma das mais acirradas desta fase de grupos, sendo decidida somente no segundo tempo. Marcaram para Andradina também Gabriel e Lucas. O gol de Alumínio foi de Luís Felipe. A fase de grupos também conta com a participação das cidades de São Bernardo, Piracicaba, Mogi das Cruzes, Itupeva, Fernandópolis, Ipuã e Franco da Rocha. Os demais confrontos estão marcados para esta segunda-feira (19).

Bocha

A competição de Bocha também registrou, neste domingo (19), suas primeiras disputas entre cidades. A modalidade, cujas as partidas ocorrem no Meninos Futebol Clube, no Rudge Ramos, reuniu 14 municípios, da primeira e segunda divisão.

Da região, São Bernardo está na primeira divisão e seu confronto foi contra Caieiras, que saiu vencedor da partida, pelo placar de 2 a 0. Nos demais jogos, Sorocaba foi declarado vencedor contra Monte Alto, por W.O. Araras derrotou Parapuã, por 2 a 0 e Votuporanga perdeu para Baura (2 a 0).

Pela segunda divisão, Praia Grande venceu, por 2 a 1, a cidade de Arujá. O município de Cerquilho superou Itatiba (2 a 1) e Urânia foi declarado vitorioso, por W.0, contra Batatais.

A categoria vai transcorrer com os jogos, sendo que a decisão da 1ª divisão, ocorre na quinta-feira (23) e a 2ª divisão, na sexta-feira (24). Em torno de 160 atletas, entre 18 e 75 anos, estão na disputa.

Vôlei

No Ginásio Paulo Cheidde (Baetão), o destaque foram as partidas Vôlei Masculino, sub-21. Iperó 2 a 1 Tupã e São Bernardo 2 a 0 Limeira acirraram os confrontos.