Estreante, a modalidade Badminton encerrou a sua participação na 81º edição dos Jogos Abertos do Interior, neste domingo (19). As disputas aconteceram no Centro de Treinamento de Badminton, no bairro do Rudge Ramos e a delegação de Itapetininga conquistou a medalha de ouro na categoria livre feminino. Já a equipe de São Bernardo ficou com a medalha de prata.

Apesar de perder a disputa, a atleta Vera Costa, 18 anos, foi um dos grandes destaques do campeonato. A atleta, que disputa o torneiro pela primeira vez, foi protagonista da partida e acertou diversos pontos nos times adversários da partida. Mesmo resistindo em São Paulo, fez questão de defender o brasão do município.

“Recebi o convite de vir representar São Bernardo, quando cheguei aqui, encontrei uma delegação muito bem estruturada e um espaço adequado para realizar os treinamentos. Hoje, não conseguimos conquistar o ouro, mas tenho muito orgulho de representar uma cidade que me acolheu tão bem”, disse Vera.

Essa é a primeira vez que a modalidade participou de uma edição dos Jogos, porém o público fez questão de encher as arquibancadas e motivar todos os atletas. Além disso, eles também assistiram as partidas de Osasco x Capetininga e Caraguá x Mirassol, nas categorias sub 21 (feminino e masculino) e também na categoria livre.

Investimento e Incentivo

A prefeitura de São Bernardo vem investindo e valorizando os atletas de Badminton. Em agosto deste ano, o prefeito Orlando Morando inaugurou um centro de treinamento do esporte, oferecendo toda a estrutura necessária e amparo a todos os atletas.

Incentivos que já vem apresentando resultados favoráveis. Além da medalha de prata conquistada pelo time feminino, São Bernardo se consagrou campeão da 1º divisão masculina até 21 anos, com os atletas Vinicius Gori, Gabriel Morales, Daniel Ramos e Nickolas Pavosk.