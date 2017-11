As disputas da 81ª edição dos Jogos Abertos do Interior em Ribeirão Pires têm sido marcadas por muita técnica e força física. Neste domingo (19/11), os atletas de boxe se enfrentam no ringue do Ginásio Ozíris Grecco pelas semifinais dos Jogos. A grande final, seguida de premiações, acontecerá nesta segunda-feira.

A Estância Turística do ABC sediou neste sábado as disputas de supino e mais uma etapa do boxe dos Jogos Abertos do Interior. No supino, mais de 90 atletas, em diferentes categorias, mostraram habilidade e técnica no levantamento de peso. As disputas deste esporte foram adicionadas nesta edição dos Jogos como modalidade extra. Os resultados serão disponibilizados pela Federação de Levantamentos Básicos do Interior.

No boxe, 50 atletas, masculino e feminino, em nove diferentes categorias de peso (de 48 Kg a 91 Kg), lutaram por classificação para as semifinais. A torcida ganhou reforço especial neste sábado. Crianças de Ribeirão Pires, alunos do curso municipal de boxe, visitaram o Ginásio Ozíris Grecco, onde o ringue dos Jogos foi montado, e acompanharam de perto os lutadores. Durante a visita, o grupo também conheceu o pugilista Lino Barros, que prestigiou a competição.

“O boxe não é uma modalidade tão divulgada no Brasil, apesar de ser um esporte gigante em todo o mundo. As crianças tiveram hoje a oportunidade de conhecer como funciona uma competição, como os atletas se preparam e como lutam, vivenciando uma experiência de alto nível. Os Jogos Abertos do Interior proporcionaram isso de forma prática, por estar acontecendo também em nossa cidade”, explicou o professor de boxe da Prefeitura, Bruno Mario Pelinson, que dá aulas no Centro Técnico de Treinamento do bairro Quarta Divisão.

Além das finais do boxe, nesta segunda-feira Ribeirão Pires sediará as disputas de Luta olímpica, no Ribeirão Pires Futebol Clube (períodos da manhã e tarde). Terão início na segunda as competições de handebol, que acontecerão no Centro Técnico de Treinamento de Ouro Fino. Nesta modalidade de,as disputas se estenderão até sábado, dia 25.

A partir de quarta-feira, dia 22, Ribeirão Pires receberá os atletas do kickboxing (até o dia 24/11), e de jiu jitsu. No próximo sábado, dia 25, o Centro Esportivo Vereador Valentino Redivo, na Vila Gomes, sediará competição de tiro com arco.

Confira os resultados do boxe neste sábado (18):

Feminino:

1 – Hemilainy Moraes Franco – Guarulhos

2 – Graziele Jesus de Sousa – São José dos Campos

3 – Elaine Cristina do Nascimento – São José dos Campos

4 – Patrícia Borges Fernandes – São José do Rio Preto

5 – Daniele Budini Delgado – Guarulhos

Masculino:

6 – Malvedil Bomfim Neto – São José dos Campos

7 – Luis Ricardo da Silva – São Manuel

8 – James Dean Pereira – São José do Rio Preto

9 – Caique Julião Reis – Guarulhos

10 – José Ronaldo Calado – Osasco

11 – Rafael Gamero Barbosa – São José do Rio Preto

12 – Wendel Brito dos Santos – São José dos Campos

13 – Vinicius Ferreira – São Vicente

14 – Pedro Antonio Coelho Gomes – Bauru

15 – Herbert Carvalho – São José dos Campos

16 – José Renato – São Vicente

17 – Diego Ferreira – Biritiba-Mirim

18 – Luciano Falcão Gomes – Guarulhos

19 – Michel Fagner Pereira Lima – São José do Rio Preto

20 – Ricardo Lara de Miranda – Bauru

21 – Sergio Santos Dantas – São José dos Campos

22 – Danilo Simioli – São José do Rio Preto

23 – Abner Teixeira da Silva Junior – Sorocaba

24 – Cauã Montenegro Diogo – São José dos Campos

25 – Matheus de Matos – Guarulhos