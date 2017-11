Com mais urnas abertas no Chile, números seguem apontando para 2º turno

Com 68,23% das urnas apuradas no Chile, a eleição presidencial para decidir a sucessão da presidente Michelle Bachelet (PS), deve ser decidida no segundo turno, em 17 de dezembro. O ex-presidente Sebastián Piñera (Chile Vamos) está na frente, neste momento, com 36,67%, não atingindo o desempenho previsto em pesquisas (44,4%) e deve enfrentar o senador Alejando Guillier (Força da Maioria), que está com 22,63%.

Mas a candidata da Frente Ampla, a jornalista Beatriz Sánchez, surpreende, com 20,39%. O candidato de extrema direita, José Antonio Kast, independente, tem 7,86%. Segundo analistas chilenos, esses candidatos afetaram o desempenho de Piñera.