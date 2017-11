Baleia Rossi: Maia sugeriu votarmos Previdência na 1ª semana de dezembro

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sugeriu votar a reforma da Previdência no plenário da Casa na primeira semana de dezembro. A sugestão foi feita durante reunião neste domingo na residência oficial da presidência da Câmara, da qual participaram o presidente Michel Temer, o ministro Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência) e lideranças de partidos da base aliada.

“O Rodrigo sugeriu votarmos a Previdência na primeira semana de dezembro, provavelmente no dia 6”, afirmou ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, o líder do PMDB na Câmara, Baleia Rossi (SP), um dos presentes no encontro na casa de Maia. Como a reforma está sendo analisada por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), ela precisa passar por duas votações no plenário da Câmara e, para ser aprovada, tem de obter votos favoráveis de pelo menos 308 dos 513 deputados.

De acordo com Rossi, o texto final da reforma será discutido durante jantar de Temer com parlamentares da base aliada na próxima quarta-feira, no Palácio do Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Antes disso, na terça-feira, Maia deve fazer uma reunião apenas com os líderes de partidos da base aliada para discutir que pontos do texto da reforma deverão permanecer ou não.

Maia deve discutir na noite deste domingo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, os ajustes finais da reforma da Previdência. Além de Meirelles, outros ministros da área política também irão participar do encontro no fim do dia.