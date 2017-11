Arábia Saudita pede a outras nações árabes atitude contra o Irã

A Arábia Saudita pediu neste domingo a outras nações árabes que tomassem uma decisão “séria e honesta” contra o Irã, dizendo que mostrar indulgência com Teerã apenas vai encorajar o país a pressionar com “agressão” e “intromissão” nos assuntos internos dos países árabes.

Em reunião de ministros do exterior árabes no Cairo, o ministro Adel Al-Jubeir disse que o grupo precisava tomar uma decisão “não comprometera” ao lidar com o Irã. Ele citou um míssel balístico Lançado por rebeldes apoiados pelo Irã no Iêmen no início deste mês, que foi interceptado perto da capital da Arábia Saudita, Riade, como exemplo do quanto o Irã foi longe com sua política agressiva na região.

“Mostrar indigência em relação ao Irã não deixará nenhuma capital árabe segura contra esses mísseis balísticos”, disse ele. “Estamos obrigados hoje a tomar uma decisão séria e assumir uma posição sincera para fazer oposição a essas políticas beligerantes, para que possamos proteger a nossa segurança”, disse Al-Jubeir.