Secretário do Tesouro dos EUA conversa com republicanos sobre reforma tributária

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin afirmou neste domingo que tem tido “discussões muito boas” com senadores republicanos contrários ou que expressaram dúvidas em relação à reforma tributária proposta pelo governo de Donald Trump.

Em entrevista à Fox News Sunday, Mnuchin afirmou que quer ter certeza que essas preocupações estejam contempladas antes DDA votação no Senado, que pode acontecer já nesta semana, antes do feriado de ação de graças nos EUA.

Um dos republicanos que se opõe ao projeto é o Ron Johnson, de Wisconsin, para quem os cortes não são suficientes. Os senadores Bob Corker, do Tennessee, e Susan Collins, do Maine, também declararam ter reservas em relação ao projeto.

Trump tem dito que pretende promulgar a nova legislação antes do fim do ano. Ela já recebeu aprovação da Câmara dos Deputados. Fonte: Associated Press.