Abel faz mistério no Fluminense antes de jogo decisivo contra a Ponte

O técnico Abel Braga manteve neste domingo a indefinição sobre a escalação do Fluminense para o jogo contra a Ponte Preta, na segunda-feira, no Maracanã. O time carioca precisa da vitória, neste confronto direto, para acabar de vez com as chances de ser rebaixado no Brasileirão.

A Ponte, contudo, vive situação ainda mais complicada. É a 17ª colocada, com 39 pontos, dentro da zona da degola, enquanto o Flu tem 43 e é o 15º. Faltando três rodadas para o fim do campeonato, o time de Campinas vai encarar cada jogo como uma final.

Por essa razão, Abel Braga preferiu manter a cautela no Fluminense. Na manhã deste domingo, ele fez mistério sobre o time no treino tático que encerrou a preparação da equipe para o jogo desta segunda. Os jogadores treinaram também finalizações e jogadas de bola parada.

Para a partida desta rodada, o treinador ainda não terá o zagueiro Gum, que se recupera de um estiramento na coxa esquerda. Em compensação, terá os retornos do lateral Marlon e do zagueiro Renato Chaves, que cumpriram suspensão na partida contra o Corinthians, na quarta-feira passada.