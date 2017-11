Arábia Saudita discute Irã com aliados antes de reunião da Liga Árabe

Ministros de Relações Exteriores de quatro nações árabes se reuniram na capital do Egito para discutir um rascunho de um documento da Arábia Saudita que condena a influência iraniana sobre assuntos árabes.

Representantes sauditas, do Egito, Emirados Árabes Unidos e Bahrein têm boicotado o Irã desde a crise envolvendo o Catar, em junho. A reunião acontece poucas horas antes do encontro da Liga Árabe, que acontece na mesma cidade.

A Arábia Saudita elevou a ofensiva retórica contra o Irã após rebeldes do Iêmen ligados ao país lançarem um míssil sobre território saudita no início do mês. O projétil foi interceptado próximo à capital do país, Riad. O Irã nega ter armado os rebeldes. Fonte: Associated Press.