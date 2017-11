Alonso e Pietro Fittipaldi participam de teste do Mundial de Endurance

Perto do fim da temporada 2017 da Fórmula 1, Fernando Alonso já pensa em 2018. E uma de suas metas para o próximo ano é disputar a tradicional corrida 24 horas de Le Mans, na França. Para tanto, ele pilotou neste domingo um carro da Toyota em dia de testes do Mundial de Endurance, da qual faz parte a prova francesa.

Alonso foi um dos três novatos do teste realizado no circuito de Sakhir, no Bahrein, palco de uma das corridas da F-1. Além dele, estrearam o francês Thomas Laurent e o brasileiro Pietro Fittipaldi na classe LMP1. O neto de Emerson ganhou a oportunidade como premiação por ter se sagrado campeão da World Series Formula V8 3.5, na sexta-feira.

Alonso pilotou o Toyota TS050 Hybrid e completou 37 voltas no traçado. Foi um teste inicial para a disputa das 24 horas de Daytona, nos Estados Unidos, em janeiro. O espanhol já está confirmado na prova, mesmo seguindo como piloto da McLaren na Fórmula 1. Ele tem como um dos sonhos disputar e vencer as 24 horas de Le Mans, que também faz parte do Mundial de Endurance, assim como a prova de Daytona.

O bicampeão da F-1 projeta fechar a “Tríplice Coroa”. Depois dos títulos na principal categoria de automobilismo do mundo, ele quer vencer também as 24 horas de Le Mans e as 500 Milhas de Indianápolis, prova que disputou neste ano, sem maior destaque.

Neste domingo, Alonso foi superado pelos outros dois novatos. Ele anotou como melhor tempo a marca de 1min43s709. Com o Porsche 919 Hybrid, Pietro Fittipaldi foi mais veloz, com 1min43s301. E Laurent foi o mais rápido dos três, com o tempo de 1min43s273, pilotando o mesmo carro que Alonso.