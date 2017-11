Roteiro para o Dia da Consciência Negra em SP

Dia da Consciência Negra, celebrado nesta 2ª (20), inspira atrações pela cidade durante todo o feriado prolongado. Confira o melhor da programação.

A Caixa Cultural recebe duas exposições. “Negros Indícios” tem imagens, vídeos e performances de nomes como Antônio Obá. E “(Re)Conhecendo a Amazônia Negra” traz fotografias de Marcela Bonfim (acima), que lança catálogo na 2ª (20), às 11h. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 9h/19h (fecha 2ª). 2ª (20), 9h/19h; fecha 3ª (21). Grátis. Até 17/12.

Com um som que mistura afrobeat e jazz, o grupo Höröyá reúne integrantes brasileiros e de países como Mali e Senegal, tocando instrumentos de percussão tradicionais – entre eles, o djembe. A palavra que dá nome à banda vem de uma expressão de resistência usada durante o processo de luta anticolonialista na Guiné. Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos. R. Pelotas, 141, 5080-3000. 2ª (20), 16h. Grátis.

A celebração no Teatro Municipal começou na 6ª (17) e segue até 2ª (20), quando tem apresentação da Orquestra de DJs regida pelo maestro Luiz Gustavo Petri, com Cia, Erick Jay e KL Jay e participação do b-boy Taz Crewest (foto acima). Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 2ª (20), 19h. R$ 20. Inf.: bit.ly/thmun

O Museu Afro Brasil recebe, no domingo (19), às 16h, concerto do Coral Jovem do Estado. De 4ª (22) a 26/11, nas visitas guiadas ao espaço (inscrições: bit.ly/mafrb), haverá “intervenções literárias” com obras de autores negros. Av. Pedro Álvares Cabral, Pq. Ibirapuera, s/nº, portão 10, V. Mariana, 3320-8900.

Para a abertura do Festival Feira Preta, o coletivo afro Ilú Obá de Min faz um cortejo neste sábado (18), com saída do Largo do Paiçandu, às 12h, e trajeto que passa pelo Teatro Municipal e chega até a Praça das Artes. O figurino e a força da bateria são alguns dos destaques do bloco, criado em 2006. Lgo. do Paiçandu, s/nº, Centro. Sáb. (18), 12h. Grátis. Inf.: bit.ly/IluOba17

Caetano Veloso, Pitty, Karol Conka, Rael e Vanessa da Mata são alguns dos convidados que Emicida recebe para a gravação de seu primeiro DVD. Músicas inéditas devem entrar no repertório, além de canções que marcaram sua discografia, iniciada com mixtape de 2009. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 2ª (20), 19h. R$ 140 (4º lote). Cc. e Cd.: todos.

A cantora Mart’nália leva seu suingue ao palco do Sesc Parque Dom Pedro II, nesta 2ª (20), para celebrar o Dia da Consciência Negra. No show, músicas inéditas e regravações de seu novo disco “+ Misturado”, que inclui canções de Geraldo Azevedo, Gilberto Gil e de seu pai, Martinho da Vila. Livre. Pça. São Vito, s/nº, Brás, 3311-9651. 2ª (20), 18h. Grátis.

Um palco montado no Bulevar São João reúne uma série de shows no domingo (19) e na 2ª (20), entre 14h e 20h. No primeiro dia, a programação inclui a banda Aláfia (que tem Xênia França como vocalista), convidando Rael e Zezé Motta. No dia do feriado, o destaque fica por conta de Liniker e os Caramelows. Av. São João, 300, Centro. Dom. (19) e 2ª (20), 14h/20h. Grátis.

Com mais de 30 anos de carreira, Reinaldo, o Príncipe do Pagode é herdeiro das tradições do lendário bloco Cacique de Ramos, que revolucionou o samba no fim dos anos 1970. Ele interpreta clássicos do gênero e canções gravadas ao longo de seus 16 álbuns – dois deles, discos de ouro. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 2ª (20), 18h30; 3ª (21), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

O Museu da Imigração realiza visita educativa à exposição “Territórios Negros”, aos sábados e domingos, às 11h, até 26/11. A mostra retrata a identidade negra em São Paulo. Neste domingo (19), das 12h às 17h, ocorre o evento “Viva! Sabores da África”, com receitas e músicas típicas, e entrada gratuita. R. Visconde de Parnaíba, 1.316, metrô Bresser-Mooca, 2692-1866. R$ 10 (sáb. Grátis).

A região central recebe a 16ª edição da Feira Preta. O evento começou na Praça Benedito Calixto, em Pinheiros, e hoje é considerado um dos maiores festivais de cultura afro-brasileira. A feira reúne 130 expositores e empreendedores de vários segmentos, e sessões de “diálogos criativos” durante sua programação. Praça das Artes. Av. São João, 281, Centro. Sáb. (18) a 2ª (20), 12h/22h. Grátis. Inf.: bit.ly/FePreta.

No Memorial da América Latina, shows e bate-papos animam o Econtro Paulista de Hip Hop. Entre os destaques estão shows de Kamau, Flora Matos e Rincon Sapiência, a partir das 18h30, na área externa; e o “Graffitando no Encontro” (foto acima), das 13h às 17h, com pinturas feitas ao vivo. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, metrô Barra Funda, 3823-4600. 25/11, 12h/22h. Grátis. Inf.: bit.ly/EncHipHop

A peça Preto, da Companhia Brasileira de Teatro, parte do discurso de uma mulher negra, vivida por Grace Passô (f0t0), para abordar a recusa da existência de diferenças na sociedade. O elenco traz ainda Renata Sorrah e Cássia Damasceno. 100 min. 14 anos. Sesc Campo Limpo (124 lug.). R. N. Senhora do Bom Conselho, 120, 5510-2700. 5ª a sáb., 20h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 17/12.

Misturando influências de música africana e eletrônica, o rapper Rincon Sapiência faz show gratuito no feriado com as faixas de seu primeiro álbum solo, o elogiado “Galanga Livre”. Ele ainda se apresenta sábado (18), às 21h, no Auditório Ibirapuera (R$ 20). Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. 2ª (20), 16h. Grátis.

Dança e cinema integram a programação do MIS, na 2ª (20). Às 15h20, tem exibição do documentário “Soul King Nino Brown”, sobre King Nino Brown, importante nome do hip hop nacional – ele estará lá para um bate-papo e para comandar o Baile Black, a partir das 18h. Já a performance de dança “Toda Raiz Tem um Pouco de Senzala” será às 17h, na área externa. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 2ª (20), 15h/20h. Grátis.

A Casa Mário de Andrade recebe show com o guitarrista Daniel Oliva, em uma homenagem à data e ao poema “Nova Canção de Dixie” – escrito pelo modernista que dá nome ao espaço e que aborda a perseguição de negros nos EUA dos anos 1940. No repertório, clássicos do afrojazz e músicas autorais. R. Lopes Chaves, 546, Barra Funda, 3666-5803. Sáb. (18), 16h. Grátis (inscrições: bit.ly/mario18).

Sob o tema “A Perspectiva Negra da Cidade de São Paulo: Diálogos Étnico-raciais”, o Sarau Ocupação do Beco reúne escritores negros que declamarão poemas de resistência no Beco do Pinto, vizinho ao Solar da Marquesa de Santos. O local era usado como passagem de trabalhadores escravizados que buscavam a liberdade. R. Roberto Simonsen, 136, Centro. Sáb. (18), 14h. Grátis.

O projeto “Novembro Negro”, do Coletivo Legítima Defesa , inclui a performance “Um Rosto à Procura de um Nome” – no sábado (18), às 18h, artistas percorrem a rampa do Sesc Pompeia (R. Clélia, 93, 3871-7700). Na 2ª (20), às 18h, o teatro do local terá exibição de filme de Göran Olsson sobre movimentos de independência africanos nos anos 1960 e 1970. Inf.: bit.ly/cltldef

Primeira mulher a ser aceita na ala dos compositores da Mangueira, Leci Brandão interpreta sucessos como “Zé do Caroço” e também músicas de seu álbum mais recente, “Simples Assim”. A engajada “Identidade”, composição de Jorge Aragão, também é lembrada. Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (19), 16h. Grátis.

Com curadoria de Daniel Lima, a exposição Agora Somos Todxs Negrxs? reúne 15 artistas negros, de diferentes gerações, cujas obras discutem questões étnicas e de gênero. Nomes como Ana Lira e Paulo Nazareth exibem vídeos, fotografias, desenhos, esculturas, instalações e performances. Galpão VB. Av. Imperatriz Leopoldina, 1.150, V. Leopoldina, 3645-0516. 12h/18h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 16/12.