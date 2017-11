Caetano Veloso marca show no Largo da Batata em apoio ao MTST

Depois de ser proibido pela Justiça de se apresentar em uma ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), em São Bernardo, no dia 30 de outubro, o cantor e compositor baiano Caetano Veloso (foto) marcou para o dia 10 de dezembro um show gratuito em comemoração aos 20 anos de existência do MTST. O local escolhido foi o Largo da Batata, em Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo.

A produtora cultural Paula Lavigne, mulher de Caetano, não respondeu se, desta vez, a apresentação foi autorizada pelas autoridades locais. No dia 30 de outubro, uma juíza de São Bernardo proibiu o show de Caetano na ocupação Povo Sem Medo em São Bernardo, onde o MTST mantém, há dois meses, mais de 7 mil famílias acampadas.

“Será um momento histórico de celebração da democracia, contra a censura e a difamação”, diz uma mensagem encaminhada por Paula neste sábado, 18, à tarde. A mensagem veio acompanhada de um vídeo gravado pela atriz Sonia Braga convidando para o evento no Largo da Batata.