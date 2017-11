PSG aproveita falhas defensivas, goleia Nantes e aumenta vantagem sobre o Monaco

Com Neymar e Cavani em campo e Mbappé no banco de reservas, o Paris Saint-Germain aproveitou as falhas defensivas do Nantes para golear o adversário por 4 a 1 neste sábado, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, pela 13.ª rodada do Campeonato Francês. A vitória aumentou a vantagem para o vice-líder Monaco, que só empatou com o Amiens na última sexta-feira.

Com a goleada, o Paris Saint-Germain foi aos 35 pontos e abriu seis de vantagem para o Monaco. Apesar da derrota, o Nantes faz boa campanha e é o quinto colocado com 23 pontos, um a menos que o Olympique de Marselha, que ainda joga na rodada, e a dois do Lyon, terceiro colocado e último time na zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa.

O triunfo foi construído com dois gols de Cavani, o primeiro e o último, um de Di María e outro de Pastore. Com os quatro gols marcados, dois no primeiro tempo e dois na etapa final, o time francês se consolida como o melhor ataque da França, com 43 gols, e o melhor da Europa, com 60.

Neymar, que completou 100 dias como jogador do Paris Saint-Germain com 13 jogos, 11 gols e sete assistências, passou em branco e viu o companheiro Cavani se destacar. O uruguaio abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo, após receber passe de Pastore e bater rasteiro. Quatro minutos depois, Di María, meio sem querer, fez o segundo. O argentino tentou cruzar para a área, a bola não bateu em ninguém e acabou entrando no canto direito do goleiro Tatarusanu.

Na etapa final, um susto para o Paris Saint-Germain: o Nantes diminuiu aos 15 minutos com Nakoulma, que havia entrado no lugar do brasileiro Andrei Girotto. O atacante recebeu passe de Dubois e completou para as redes. A reação do time visitante, no entanto, parou por aí.

Quando estava empolgado em buscar o empate, o Nantes viu a possibilidade de reagir ir por água abaixo com a falha de Tatarusanu, que falhou ao espalmar chute de Pastore para trás e ver o Paris Saint-Germain marcar o seu terceiro gol aos 20 minutos. Aos 34, mais uma falha do time visitante, agora protagonizada pela zaga, que tentou afastar o perigo mas bateu cabeça e deixou a bola limpa para Cavani, sem goleiro, empurrar para o gol e definir o placar.

O Paris Saint-Germain volta a campo pelo Campeonato Francês no próximo dia 26, um domingo, quando enfrenta o Monaco, principal adversário na busca pelo título, no estádio Louis II, em Montecarlo. Antes, nesta quarta-feira, o time francês encara o Celtic no estádio Parque dos Príncipes, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O time de Neymar tem 100% de aproveitamento na competição e lidera seu grupo com 12 pontos, três à frente do Bayern de Munique.