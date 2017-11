Com título garantido, Carille poupa titulares do Corinthians contra o Fla

Com o título garantido na quarta-feira, o técnico Fábio Carille vai poupar titulares do Corinthians no jogo contra o Flamengo, neste domingo, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. O treinador preservará Fagner, Guilherme Arana, Rodriguinho e Jadson, que já vinha ficando no banco de reservas.

Léo Príncipe será o substituto de Fagner, que ficará na reserva. Marciel entrará no lugar de Arana, que nem foi relacionado para a partida. Jadson e Rodriguinho também ficaram de fora da lista, assim como Clayson, que cumprirá suspensão na rodada deste fim de semana por conta da confusão com Felipe Melo no clássico com o Palmeiras.

Rodriguinho vai dar lugar a Marquinhos Gabriel, segundo esboçou Carille no treino desta manhã de sábado. Outra novidade da equipe será o goleiro Cássio, voltando ao time após estar com a seleção brasileira em amistosos na Europa. Ele retomará seu posto, ocupado por Caíque França na quarta-feira passada.

Com estas mudanças, o treinador deve escalar o Corinthians neste domingo com Cássio; Léo Príncipe, Pablo, Balbuena e Marciel; Gabriel e Fellipe Bastos; Romero, Camacho e Marquinhos Gabriel; Jô.

Confira a lista dos jogadores relacionados no Corinthians:

Goleiros: Cássio e Caíque França;

Laterais: Fagner, Moisés e Léo Príncipe;

Zagueiros: Balbuena, Léo Santos, Pablo e Pedro Henrique;

Volantes: Camacho, Fellipe Bastos, Gabriel, Marciel, Paulo Roberto e Maycon;

Meias: Danilo, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, Pedrinho e Rodrigo Figueiredo;

Atacantes: Jô, Kazim e Romero.