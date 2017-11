Brasil fatura prata no 4x50m medley misto em etapa da Copa do Mundo

A equipe brasileira do revezamento misto 4×50 metros faturou neste sábado a medalha de prata na etapa de Cingapura da Copa do Mundo de natação, disputada em piscinas de 25 metros. O time foi formado por Etiene Medeiros (foto), Nelson Junior, Raphael Rodrigues e Daynara de Paula e terminou a prova com o tempo de 1min38s77.

A equipe nacional só ficou atrás da Austrália, que registrou 1min38s65. O time holandês completou o pódio, com a marca de 1min38s80. Com o resultado deste sábado, os brasileiros repetem o pódio obtido na etapa de Tóquio, realizada no início da semana. Esta mesma formação do Brasil faturou o bronze, com 1min39s90.

Nelson Junior e Raphael Rodrigues caíram na piscina neste sábado, primeiro dos dois dias da etapa de Cingapura, para provas individuais. Junior foi o sétimo e penúltimo colocado na final dos 100 metros costas, com o tempo de 51s81. O vencedor foi o japonês Ryosuke Irie, com 49s88.

Nos 50 metros peito, Rodrigues se saiu um pouco melhor. Ele foi o quinto colocado na final, com a marca de 26s51. A medalha de ouro foi conquistada pelo russo Kirill Prigoda, com 25s80.