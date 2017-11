Morre Malcolm Young, guitarrista e fundador do AC/DC

Malcolm Young (foto), guitarrista e fundador da banda australiana AC/DC, pioneira do hard rock, morreu na manhã deste sábado, 18, aos 64 anos, informou a banda em nota nas redes sociais. De acordo com a banda, ele “faleceu pacificamente com a família ao lado da cama”.

“Reconhecido por sua proeza musical, Malcolm era compositor, guitarrista, artista, produtor e visionário que inspirou muitos. Desde o início, ele sabia o que queria alcançar e, junto com o irmão mais novo, levou aos palcos de todo mundo tudo de si em todos os shows. Nada menos faria por seus fãs”, disse a banda em nota.

O guitarrista estava afastado da banda desde 2014. O australiano apresentava um quadro de demência, o que fazia com que ele tivesse perda total da memória. Malcolm deixa a esposa O’Linda, os filhos Cara e Ross, o genro Josh, três netos, irmã e irmão. A família pediu que, ao invés de flores, fossem enviadas doações ao Exército da Salvação.