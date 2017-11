Melo e Kubot arrasam rivais e vão à decisão do ATP Finals

Favoritos ao título, o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot arrasaram o norte-americano Ryan Harrison e o neozelandês Michael Venus neste sábado e garantiram lugar na grande decisão do ATP Finals, torneio disputado em Londres que reúne as oito melhores duplas da temporada.

Melo e Kubot precisaram de apenas 1h04min para vencer os rivais pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. O triunfo teve sabor de vingança para a dupla do brasileiro porque eles haviam sido eliminados pelos rivais deste sábado em Roland Garros, nesta temporada.

Com a vitória, Melo disputará pela segunda vez a final da competição que encerra a temporada. Em 2014, o brasileiro, então jogando ao lado do croata Ivan Dodig, foi derrotado na decisão pelos irmãos Bob e Mike Bryan. A dupla norte-americana já se despediu do torneio, ainda na fase de grupos.

Melo e Kubot vão ter que esperar até o fim do dia para conhecerem seus rivais na final de domingo, marcada para as 13h30 (horário de Brasília). A outra vaga ficará entre Bruno Soares/Jamie Murray e Henri Kontinen/John Peers. A partida deles está marcada para as 16 horas deste sábado.

Soares e Murray avançaram às semifinais ao vencerem justamente Melo e Kubot, na sexta-feira, pela última rodada da fase de grupos. Se Soares vencer neste sábado, o ATP Finals terá uma final brasileira pela primeira vez na história. Tanto Soares quanto Melo nunca venceram a prestigiada competição.

Neste sábado, Melo e Kubot não deram qualquer chance a Harrison e Venus. No set inicial, eles chegaram a abrir 4/0 no placar, com duas quebras de saque em sequência. Cederam apenas um game neste set.

A segunda parcial foi mais equilibrada. Brasileiro e polonês precisaram de apenas uma quebra para sacramentar a vitória. Eles terminaram a partida sem perder o serviço, salvando quatro break points.