Kassab aguarda decisão de Meirelles sobre candidatura

O ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, afirmou que seu partido, o PSD, aguarda para o momento certo a decisão do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também da mesma sigla, sobre sua candidatura à Presidência da República nas eleições do ano que vem. “O Henrique Meirelles tem dito que não é candidato, mas é um presidenciável, uma pessoa muito bem preparada, ficaremos muito contentes se ele for o candidato”, afirmou ao sair de um encontro com o presidente Michel Temer em sua residência em São Paulo no qual acompanhava o ex-senador Jorge Bornhausen (PSD-SC).

Segundo ele, o ministro da Fazenda tem dito que irá refletir muito e, no momento certo, vai anunciar sua decisão. Indagado sobre se o encontro com Temer agora pela manhã versou a respeito das eleições de 2018, Kassab sorriu e respondeu: “Quando três políticos se encontram fala-se sobre tudo.”

Sobre suas atividades no governo Temer, Kassab afirmou que está bastante concentrado na gestão de sua pasta. No entanto, nos bastidores, parlamentares do PSD defendem que o ex-prefeito de São Paulo volte a chefiar o Ministério das Cidades para ocupar a vaga deixada por Bruno Araújo que pediu demissão no início desta semana.