LeBron brilha e Cleveland Cavaliers vence a 4ª seguida na NBA

Ganhando embalo na temporada regular da NBA, o Cleveland Cavaliers contou com grande parceria entre LeBron James e Kevin Love para vencer a quarta seguida e confirmar a reação. Com a dupla brilhando na noite desta sexta-feira, os atuais vice-campeões derrotaram o Los Angeles Clippers por 118 a 113, na prorrogação, em casa.

LeBron anotou um “double-double” ao registrar 39 pontos – foi o cestinha da partida – e 14 rebotes. Kevin Love marcou 25 pontos e Dwyane Wade, que começou a partida no banco de reservas, contribuiu com 23 pontos e 11 rebotes. A atuação do trio permitiu a grande reação do Cavaliers diante de sua torcida. O time anfitrião esteve atrás no placar durante a maior parte do jogo, mas buscou a virada na prorrogação.

Com a reação também no campeonato, o Cavaliers soma agora nove vitórias e sete derrotas, subindo para o sétimo lugar da Conferência Leste. Já o Clippers vem em sentido contrário. O time de Los Angeles acumula sete revezes consecutivos. No total, tem nove, e apenas cinco vitórias. Assim, é o 12º colocado na Conferência Oeste.

Nesta sexta, a equipe que começou a temporada com quatro triunfos em sequência foi liderada por Blake Griffin e seus 23 pontos. DeAndre Jordan registrou um “double-double” de 20 pontos e 22 rebotes.

No Texas, o San Antonio Spurs também conquistou vitória suada na noite de sexta, diante de sua torcida. Os anfitriões bateram o Oklahoma City Thunder por 104 a 101, sob o comando de LaMarcus Aldridge, responsável por 26 pontos. Danny Green anotou 17 points e Pau Gasol contribuiu com 14, ajudando os anfitriões a recuperar uma desvantagem de até 23 pontos no placar para superar o rival.

O bom resultado em casa levou o Spurs à marca de 10 vitórias – tem seis derrotas -, ocupando o quarto posto do lado Oeste. O Thunder, que vinha de três triunfos consecutivos, soma sete vitórias e oito derrotas, aparecendo em nono lugar na mesma tabela.

Pela mesma rodada, Raulzinho teve grande noite nesta sexta. Embora não tenha conseguido evitar a derrotar do Utah Jazz para o Brooklyn Nets por 118 a 107, o brasileiro fez sua melhor partida na NBA. Ele foi o cestinha dos visitantes, com 22 pontos, mesmo saindo do banco de reservas.

Com sua melhor marca na NBA, Raulzinho substituiu o espanhol Rick Rubio, um dos principais jogadores do Jazz, que agora aparece na 11ª colocação da Conferência Oeste, com seis vitórias e dez derrotas. O Nets tem seis triunfos e nove revezes, no 12º posto da Conferência Leste.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Indiana Pacers 107 x 100 Detroit Pistons

Washington Wizards 88 x 91 Miami Heat

Brooklyn Nets 118 x 107 Utah Jazz

Cleveland Cavaliers 118 x 113 Los Angeles Clippers

Toronto Raptors 107 x 84 New York Knicks

Chicago Bulls 123 x 120 Charlotte Hornets

San Antonio Spurs 104 x 101 Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks 87 x 111 Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings 86 x 82 Portland Trail Blazers

Denver Nuggets 146 x 114 New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers 113 x 122 Phoenix Suns

Acompanhe os jogos deste sábado:

Charlotte Hornets x Los Angeles Clippers

Orlando Magic x Utah Jazz

Atlanta Hawks x Boston Celtics

Philadelphia 76ers x Golden State Warriors

Memphis Grizzlies x Houston Rockets

Dallas Mavericks x Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers x Sacramento Kings