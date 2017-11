Cartão-postal de Natal no lago do Ibirapuera, em SP

A mudança da árvore de Natal do Ibirapuera para dentro do parque, na zona sul da capital paulista, já ganha forma no entorno do lago. Cogitada em outros anos, a troca de lugar é uma forma de prevenir que motoristas do entorno diminuam a velocidade para apreciar o artefato – antes localizado em uma praça na Avenida Pedro Álvares Cabral. A abertura oficial será no próximo sábado (25).

Neste ano, o pinheiro terá 40 metros de altura, maior que os 35 metros de 2016, mas inferior aos 75 metros de 2009. Segundo a Prefeitura, o custo será coberto inteiramente pela Coca-Cola, empresa patrocinadora – que por política interna não revela valores gastos.

A árvore deste ano terá a gratidão como inspiração decorativa e um sistema computadorizado que transmitirá hashtags do público e do Parque do Ibirapuera. Haverá quatro self points em locais estratégicos do parque, convidando o público a fazer fotos e postagens.

Ônibus. Outra tradição da cidade, os ônibus iluminados também serão mantidos este ano. Segundo a São Paulo Transporte (SPTrans), 80 veículos deverão ganhar iluminação especial, custeada pelas empresas concessionárias e permissionárias. A empresa Coca-Cola também manterá seu projeto de “caravana iluminada”.

“A Prefeitura ainda busca parcerias para outras iniciativas natalinas na cidade, que possam ser viabilizadas sem custos para o Município”, informou a gestão em nota.