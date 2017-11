Documentário de artista chinês Ai Weiwei está entre as estreias da semana

ALGO DE NOVO

(Qualcosa di nuovo, Itália/2016, 93 min.) – Comédia. Dir. Cristina Comencini. Com Paola Cortellesi, Micaela Ramazzotti e Eduardo Valdarnini. Duas amigas se conhecem há anos, mas uma cansou dos homens e outra não consegue ficar sozinha. Uma noite, o homem perfeito surge para uma delas e vira motivo para desentendimentos. 14 anos.

COLO

(Portugal/2017, 136 min.) – Drama. Dir. Teresa Villaverde Com João Pedro Vaz, Alice Albergaria Borges e Beatriz Batarda. Em crise financeira, família de classe média enfrenta o distanciamento dentro de casa e a rebeldia da filha adolescente. 14 anos. Confira salas e horários de exibição.

Histórias de Amor que Não Pertencem a este Mundo

(Amori che non sanno stare al mondo, Itália/2017, 92 min.) – Drama. Dir. Francesca Comencini. Com Lucia Mascino, Thomas Trabacchi, Carlotta Natoli. Claudia acaba de se separar do marido. Aos 50 anos, se sente perdida e decide tentar reconquistá-lo.

HUMAN FLOW: NÃO EXISTE LAR SE NÃO HÁ PARA ONDE IR

(Human Flow, Alemanha/2017, 140 min.) – Documentário. Dir. Ai Weiwei. O artista e cineasta chinês acompanha crises de refugiados em 23 países. 12 anos.

LIGA DA JUSTIÇA

(Justice League, Estados Unidos/2017, 121 min.) – Ação. Dir. Zack Snyder. Com Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot. Superman, Batman e Mulher-Maravilha estão recrutando heróis para proteger o planeta de um ataque. 12 anos.

MARIA – NÃO ESQUEÇA QUE EU VENHO DOS TRÓPICOS

(Brasil/2017, 140 min.) – Documentário. Dir. Francisco C. Martins. Com Malu Mader, Lúcia Romano e Celso Frateschi. A vida e a obra de Maria Martins, escultora, gravurista, pintora, desenhista e escritora próxima ao surrealismo. 12 anos.

ON YOGA: ARQUITETURA DA PAZ

(Brasil, Índia, China, EUA/2017, 87 min.) – Documentário. Dir. Heitor Dhalia. Um registro da busca do fotógrafo Michael ONeill pelos principais gurus e mestres de ioga da atualidade. 12 anos.

PAI EM DOSE DUPLA 2

(Daddys Home 2, Estados Unidos/2017, 96 min.) – Comédia. Dir. Sean Anders. Com Will Ferrell, Mark Wahlberg, Mel Gibson. Pai e padrasto dividem a criação das crianças com a mãe. Agora, os pais deles chegam para o Natal e conflitos ressurgem. 12 anos.

UMA RAZÃO PARA VIVER

(Breathe, Reino Unido/2017, 118 min.) – Romance. Dir. Andy Serkis. Com Andrew Garfield, Claire Foy e Diana Rigg. Em 1958, um aventureiro britânico descobre que contraiu poliomielite durante viagem de trabalho ao Quênia. Ele encontra apoio no amor de sua mulher. 12 anos.

A TRAMA

(LAtelier, França/2017, 113 min.) – Drama. Dir. Laurent Cantet. Com Marina Foïs, Matthieu Lucci e Warda Rammach. Antoine aceita participar de uma oficina de escrita, em que apresenta um texto polêmico e passa a ser odiado pelo grupo – mas recebe o apoio de sua professora. 14 anos.

VICTORIA E ABDUL – O CONFIDENTE DA RAINHA

(Victoria and Abdul, Reino Unido – Estados Unidos/2017, 112 min.) – Drama. Dir. Stephen Frears. Com Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard. Dois indianos vão a Londres para presentear a rainha Victoria. As diferenças culturais ajudarão um deles a se tornar conselheiro da monarca. 10 anos.