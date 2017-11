Mesmo com a crise econômica, cinco municípios do ABC estão próximos da meta de arrecadação de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), faltando seis semanas para o fim do ano. Ao todo, as prefeituras somaram aos cofres públicos R$ 917,3 milhões, dentro de R$ 1,05 bilhão previsto em seus orçamentos para o exercício 2017, percentual de 87,29%. Entre os municípios, Santo André deve passar a projeção nos próximos dias.

De acordo informações do Portal da Transparência, a Prefeitura andreense arrecadou até esta quinta-feira (16), R$ 258,2 milhões em IPTU, o que corresponde a 96,92% dos R$ 266,3 milhões previstos na peça orçamentária de 2017. Nos três primeiros meses deste ano, o governo recebeu dos contribuintes R$ 160,8 milhões. O pico de receita por meio do tributo ocorreu em fevereiro, quando R$ 94,6 milhões foram aos cofres públicos.

Maior cidade em índice populacional no ABC, São Bernardo somou R$ 329,8 milhões em IPTU neste exercício, dentro de R$ 396,9 milhões previstos, assim alcançando 83,07% da meta, segundo dados atualizados na terça-feira (14) no Portal da Transparência. Em 2016, o governo não atingiu a estimativa de arrecadação do imposto, previsto em R$ 344,6 milhões, ao alcançar R$ 330 milhões, 95% do projetado pelo Orçamento.

Situados no segundo município em densidade demográfica no Brasil – 12,5 mil habitantes por km², conforme dados do Censo 2010 –, os moradores de Diadema já pagaram ao governo R$ 128,7 milhões em IPTU até o fim de outubro. A projeção orçamentária para 2017 prevê R$ 155,7 milhões, ou seja, 83,29% da estimativa foram alcançadas. Somente em janeiro deste ano, o Paço recebeu R$ 50,2 milhões dos contribuintes.

Projeção semelhante tem São Caetano, que espera receber até o fim de dezembro R$ 146,9 milhões com o imposto. Ao término de outubro, o governo já recebeu R$ 129 milhões em receita, 87,76% da quantia prevista. Por sua vez, Mauá tem projeção mais modesta, calculada em R$ 84,8 milhões, e recebeu de seus moradores R$ 70,7 milhões, 83,37% da projeção esperada no Orçamento de 2017.