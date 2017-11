Após uma série de batalhas judiciais, o prefeito de Ribeirão Pires, Kiko Teixeira (PSB), conseguiu uma vitória na justiça que garantiu sua permanência no comando do Poder Executivo. Essa e outras notícias da semana na região são pautas do Rastilho, do RDtv. Apresentação de Carlos Carvalho e Samuel Boss. O convidado da edição desta sexta-feira (17), foi o vereador de Rio Grande da Serra Akira Auriani (PSB). Confira os assuntos.

Kiko consegue vitória no TRE-SP

Em julgamento que ocorreu nesta quinta-feira (16), o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) negou recurso de Edinaldo de Menezes, o Dedé da Folha (PPS), contra a decisão do Tribunal que julgou regular a candidatura de Kiko Teixeira (PSB) a prefeito de Ribeirão Pires. Segundo a decisão do juiz Marcus Elidius Michelli de Almeida, o socialista tinha condições de disputar o pleito de 2016.

Bactérias desconhecidas são achadas no Cassaquera

A manchete da versão impressa do RD, nesta semana, apresentou uma pesquisa do Projeto IPH (Índice de Poluentes Hídricos), desenvolvido pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano), que descobriu uma série de bactérias no córrego Cassaquera. A reportagem também constatou uma série de problemas nas margens, como mato alto, muito lixo espalhado, além de forte odor.

ABC tem alta de emprego

As sete cidades da região registraram de setembro de 2016 e o mesmo mês de 2017, o saldo negativo de 728 demissões a mais em relação ao preenchimento de postos de trabalho, sob CLT. Somente Mauá e São Caetano registraram desempenhos positivo nesse período. Entretanto, de janeiro a setembro deste ano, o ABC mostrou recuperação na retomada de empregos, com 2.154 vagas preenchidas a mais em relação ao número de desligamentos.

Michels quer demonstração de força de aliados

Em entrevista exclusiva ao RDtv, o prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), revelou que quer que os pré-candidatos a deputado estadual que o apoiam demonstrem “seu exército”, ou seja, sua base para ter o seu apoio no pleito do ano que vem. Três políticos disputam seu apoio. O vice-prefeito Márcio da Farmácia (PV), a secretária de Habitação Regina Gonçalves (PV) e o presidente da Câmara diademense, Marcos Michels (PSB).