No ano em que o Brasil sedia o Biênio da Matemática, com a realização da Olimpíada Internacional da Matemática e do Congresso Internacional de Matemáticos, o Grand Plaza Shopping faz uma homenagem ao tema e realiza a Casa da Matemática. Em parceria com a Universidade Federal do ABC, o maior complexo de compras e lazer da região oferece, de 6 a 30/11, um espaço exclusivamente dedicado à Matemática, com diversos ambientes domésticos representados por meio de decorações.

No local, crianças, jovens e adultos podem se divertir e aprender por meio de uma série de atividades e interações. Cômodos como sala, quarto, cozinha e banheiro estão equipados com jogos pelos quais os visitantes tentam descobrir soluções para a montagem de objetos a partir da formulação de cálculos matemáticos.

“Mais uma vez queremos proporcionar à comunidade a chance de vivenciar experiências diferenciadas e com o claro propósito de conjugar entretenimento com conhecimento e aprendizado”, explica a gerente de marketing do Grand Plaza Shopping, Fernanda Alvarez.

Localizado próximo à Praça de Eventos do Boulevard Gastronômico, o espaço funciona de segunda a domingo, das 12 às 20 horas, com entrada gratuita. O Grand Plaza Shopping está localizado na av. Industrial, 600. Bairro Jardim, Santo André. Informações: 11-4437-5000.